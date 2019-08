Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.



Ciocniri violente au avut loc marti seara intre zeci de politisti si demonstranti in aeroportul international din Hong Kong, unde protestele antiguvernamentale au intrat in a cincea zi.



Politisti dotati cu scuturi au intrat in cladirea aeroportului la scurt timp dupa ora locala 23:00 (15:00 GMT). Protestatarii au construit baricade la…