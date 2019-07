Donald Trump susține ca nu o pregateste pe fiica sa Ivanka pentru viata politica. Trump le-a declarat ziaristilor in curtea Casei Albe ca "liderii straini o iubesc" pe Ivanka si ca prestatia ei la summitul G20 a fost "extraordinara" si ca fiica lui "s-a sacrificat foarte mult".



Ivanka Trump, care este consilier prezidential, a fost vazuta purtand conversatii cu presedinti si prim-ministri straini, in cursul recentei reuniuni la nivel inalt de la Osaka.



Donald Trump a fost criticat pentru rolul pe care il joaca rudele sale la Casa Alba. Ginerele sau Jared Kushner are atributii…