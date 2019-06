Stiri pe aceeasi tema

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a asigurat marti, in timpul intalnirii avute in statiunea ruseasca Soci cu omologul sau rus Serghei Lavrov ca presedintele SUA, Donald Trump, este hotarat sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, in timp ce seful diplomatiei ruse a apreciat ca aceasta intalnire…

- Coreea de Nord nu il mai vrea pe secretarul de Stat american Mike Pompeo ca interlocutor si doreste sa discute de-acum inainte cu un reprezentant care sa fie „mai prudent si mai matur in felul in care comunica”, scrie joi agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza Reuters. „Nimeni nu poate…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in SUA, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu vice-președintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington.Discuțiile s-au desfașurat intr-o atmosfera deschisa și de incredere reciproca și au…

- Casa Alba a susținut luni prin purtatoarea de cuvânt Sarah Sanders ca este ,,absurd” ca cineva sa sugereze ca președintele Donald Trump nu ar fi un negociator de încredere în relația cu China, relateaza Reuters, potrivit Euronews. Negocierile dintre Washington…