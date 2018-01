Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat marti ca nu isi doreste functia de premier si, de asemenea, ca se va gandi daca va ramane in viitorul cabinet. "Nu-mi doresc acest lucru (n.r. sa fie premier) si, daca nu-mi doresc, nici n-o sa se intample", a declarat Paul Stanescu inaintea…

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal ca l-ar fi citat "intentionat gresit" atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu omologul sau nord-coreean Kim Jong-Un.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Bazandu-se pe declaratii ale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Presedintele american Donald Trump a negat, vineri, folosirea unor cuvinte ofensatoare la adresa unor state furnizoare de imigranti precum Haiti, El Salvador si tarile africane, relateaza site-ul BBC News.

- Organizații internaționale precum ONU, Uniunea Africana, dar și politicienii s-au revoltat dupa cele mai recente comentarii rasiste ale președintelui SUA Donald Trump, potrivit Al Jazeera. Președintele a criticat imigrația generata de El Salvador, Haiti și continentul african, numindu-le drept ”țari…

- Donald Trump este din nou in centrul atenției dupa ce a folosit cuvinte grele la adresa imigranților din țari foarte sarace. Președintele nu ințelege de ce Statele Unite accepta oameni din Haiti sau Africa și și-ar dori imigranți din state ca Norvegia.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- Organizații internaționale, printre care ONU și Uniunea Africana, politicieni, dar și oameni ordinari din Africa și Caraibe și-au manifestat indignarea, in urma unei remarci recente de-a lui Donald Trump. Președintele american a criticat migrația spre SUA din țari ca El Salvador, Haiti și state din…

- Presedintele american Donald Trump a intrat intr-o noua polemica pe tema migratiei, exprimandu-si dubiile asupra primirii unor imigranti din „tari de rahat“. Haiti a condamnat „sever“ aceasta declaratie.

- Presedintele american Donald Trump a comis un nou exces verbal joi în timpul unei întâlniri cu parlamentari la Casa Alba pe tema imigratiei, calificând tari precum Haiti, El Salvador (America Centrala) sau state de pe continentul african drept 'fundaturi' ("shithole…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj video in care le multumeste tarilor care au sustinut decizia sa de mutare a ambasadei din Israel in Ierusalim. Gestul Casei Albe a creat valuri de proteste in lumea araba.

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de 'milioanele de persoane fara adapost si infometate' din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Presedintele american Donald Trump a primit, in Ajun, apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce-si doresc de Craciun, dar a dezvaluit si lucrurile care se afla pe lista lui.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care aproba in Adunarea Generala ONU o rezolutie impotriva recunoasterii Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite in privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugand ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Președintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva, care traseaza ca obiectiv pentru Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala din SUA (NASA) stabilirea „unei baze" pe Luna,...

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, luni, ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca discuția telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliați din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeași lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate. Nici nu cred ca ar fi chiar o tragedie personala pentru domnia…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse. Într-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun îl…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin sunt de acord pentru a spune ca "nu exista soluție militara" posibila razboiului in Siria, a anunțat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP. "Președinții sunt de acord pentru…

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul internațional referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate parțile sale', a declarat vineri șefa diplomației europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferințe desfașurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, in cursul caruia incearca sa construiasca un front unic impotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile internaționale de…

- Clasa politica libaneza acționeaza pentru menținerea stabilitații țarii dupa demisia-șoc a premierului Saad Hariri, a dat luni asigurari președintele Michel Aoun, in cadrul unei reuniuni cu principalii responsabili libanezi din domeniul securitații, transmite AFP. Aflat la Riad, Saad Hariri,…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca "ar fi deschis la o discutie personala cu Kim Jong-Un", liderul nord-coreean, pentru a-l convinge sa renunte la ambitiile sale nucleare, relateaza Telegraph .

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump a început sâmbata seria de 11 zile de vizite oficiale în Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine, fiind cel mai lung turneu în Asia efectuat de catre un presedinte american

- Președintele american Donald Trump a criticat sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program (susținut de adversarii sai democrați) este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, informeaza…

- "Din primele informatii pe care le avem, a fost un act terorist ... un gest de lasitate intrucat au fost atacate persoane nevinovate care mergeau pe strada. Opt oameni au murit si peste 12 au fost raniti. Aceasta actiune a fost menita sa ne invinga spiritul. Dar cetatenii din New York nu se vor…

- Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a declarat vineri ca nu dorește funcția de secretar de stat a lui Rex Tillerson, al carui mandat este afectat de zvonurile privind neințelegerile cu președintele Donald Trump, relateaza sambata Reuters. Întrebata de jurnaliști…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fața de Coreea de Nord, a declarat președintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem atât de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cât…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca va permite declasificarea dosarelor referitoare la asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy. Dosarele JFK ar urma sa fie deblocate de Arhivele Nationale ale SUA in 26 octombrie, insa presedinte ...

- Președintele american Donald Trump a starnit o noua polemica prin cuvintele sale adresate vaduvei unui soldat decedat in lupte, pe fondul unor critici recurente privind lipsa sa de empatie, informeaza joi AFP. Locatarul Casei Albe a fost deja criticat pentru ca nu i-a contactat pe toți…