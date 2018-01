Donald Trump afirma ca declaratiile sale despre Kim Jong-Un au fost citate intentionat gresit

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Presedintele american Donald Trump a negat vineri ca ar fi utilizat, intr-o reuniune cu senatori avand ca tema imigratia, expresia 'tari de rahat', care a provocat un val de indignare in SUA si in lume, transmite AFP. Bazandu-se pe declaratii ale unor persoane prezente la reuniunea…

- Presedintele american Donald Trump a comis un nou exces verbal joi în timpul unei întâlniri cu parlamentari la Casa Alba pe tema imigratiei, calificând tari precum Haiti, El Salvador (America Centrala) sau state de pe continentul african drept 'fundaturi' ("shithole…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- „In noiembrie, am inceput livrarea primelor avioane de lupta F52 și F-35. Avem un total de 52 și am livrat cateva inainte de termenul stabilit”, a spus Trump, miercuri, la Casa Alba, avand-o alaturi pe șefa Guvernului norvegian, Erna Solberg. Potrivit Washington Post, aeronavele F-52 pot fi vazute,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat continutul "plin de minciuni" al unei carti despre campania sa electorala si "haosul" din Casa Alba, carte care va fi pusa in vanzare vineri, cu patru zile mai devreme decat se anuntase, scrie AFP.

- Președintele american Donald Trump l-a repudiat public pe Steven Bannon, fostul sau consilier strategic și șef de campanie, dupa apariția unei noi carți in care Bannon a facut comentarii controversate și foarte personale despre unii consilieri ai președintelui, inclusiv membri ai familiei, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Acum cateva zile, cand am inceput sa scriu acest text, tocmai citeam un articol din Wall Street Journal: cetatenii americani au cheltuit peste orice asteptari in debutul acestei vacante de iarna. Aceasta este realitatea unui final de an cu o administratie republicana la Casa Alba: americanii…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa alimenteze zvonurile în sensul ca se pregatește sa-l demita pe șeful diplomației, Rex Tillerson. "E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziariștilor care l-au întrebat despre soarta secretarului de stat, în…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala si a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP.La randul sau, seful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- Presedintele SUA Donald Trump, s-a dovedit a fi foarte insetat, la conferinta pe care a sustinut-o dupa periplul sau din Asia. El si-a intrerupt brusc relatarea animata cu privire la propriile-i reusite din timpul celor 11 zile petrecute in strainatate ca sa se uite preocupat pe sub pupitrul de la Casa…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu…

- Presedintele american Donald Trump a abordat, duminica, subiectul înaltimii si greutatii liderului nord-coreean Kim Jong Un, afirmând pe un ton aparent sarcastic ca nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si meditând asupra

- Canalele de comunicare directa dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt deschise. Astfel, Casa Alba așteapta un telefon din partea liderului Kim Jong-Un pentru a discuta despre programul nuclear al Phenianului. Anunțul a fost facut de șeful diplomației americane, Rex Tillerson.

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Coperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters.

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Președintele american, Donald Trump, a evidențiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o soluție la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Întâlnirea noastra din aceasta dimineața a fost excelenta…

- Președintele SUA Donald Trump a propus, marți, Coreei de Nord sa inițieze negocieri pentru depașirea actualei crize, generata de ambițiile nucleare și baliste ale Phenianului. „Ar fi logic pentru Coreea de Nord sa vina la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord benefic pentru poporul nord-coreean…

- Declaratiile lui Trump au loc inaintea inceperii, vineri, a primei sale vizite in Asia in calitate de sef de stat, un turneu lung si delicat, dominat de problema amenintarii nucleare nord-coreene. Acest turneu cuprinde vizite in Japonia, Coreea de Sud si China. 'Japonia este o natiune razboinica si…

- Regimul nord-coreean a declarat marți seara ca președintele american Donald Trump ar fi "deranjat mental iremediabil", un atac foarte personal la adresa șefului Casei Albe, înaintea primei sale vizite în Asia în calitate de șef de stat, în contextul tensiunilor…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna au gazduit o petrecere de Halloween la Casa Alba. Cuplul prezidential a împartit dulciuri celor aproximativ 6 mii de copii si adulti care au fost invitati la petrecerea organizata pe esplanada.

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Ministrul de externe este pe…

- Fostul baschetbalist american Kobe Bryant "nu va merge" la Casa Alba daca președintele SUA, Donald Trump, il invita, a afirmat el sambata, in timpul unei calatorii in Franța in legatura cu o operațiune de comunicare cu unul dintre sponsorii personali. Întrebat despre o ipotetica…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul. Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care a participat…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat indelung marti, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depasi dificultatile economice si financiare, relateaza AFP."Avem incredere in Grecia", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata…

- Declaratiile ambasadorului au fost facute in fata mai multor parlamentari sud-coreeni, acesta adaugand ca mesajul a fost ”convingator”. ”Oficiali responsabili ai Guvernului Statelor Unite au remarcat faptul ca, desi toate optiunile sunt pe masa, exista multe lucruri care pot fi facute inainte…