Campionatul European U19 din 2021 va fi gazduit de Romania

Comitetul Executiv UEFA a anuntat marti, in sedinta de la Ljubljana Slovenia , ca incredinteaza Romaniei organizarea turneului Euro Under 19 de peste doi ani, in urma evaluarii dosarului de candidatura al Federatiei Romane de Fotbal, se arata intr un comunicat al FRF.Turneul final Euro… [citeste mai departe]