Donald Trump afirma ca a fost nevoit sa infrunte China, chiar daca acest lucru a afectat economia americana

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, ca a fost nevoit sa infrunte China cu privire la comert chiar daca acest lucru a afectat pe termen scurt economia americana, intrucat Beijingul pacaleste SUA de mai multe decenii, transmite Reuters. Comentariile lui Donald Trump au fost facute cu…

- Comentariile lui Donald Trump au fost facute cu cateva ore inainte ca administratia de la Washington sa anunte aprobarea unui contract in valoare de 8 miliarde de dolari ce prevede vanzarea de avioane militare americane F-16 catre Taiwan, decizie care cu siguranta va provoca iritarea Chinei si va…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca "lucrurile merg foarte bine cu China", aparandu-si strategia economica, la doua zile dupa ce a anuntat extinderea taxelor vamale asupra tuturor importurilor chineze, relateaza AFP si Reuters. "Lucrurile merg foarte bine cu China. Ei ne platesc…

- Unele companii chineze cauta sa faca noi achizitii de produse agricole americane, a anuntat duminica agentia oficiala de presa a Chinei, Xinhua, citand autoritatile de la Beijing, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele american, Donald Trump, a declarat luna trecuta, la summitul…

- Consilierul de la Casa Alba pe probleme comerciale Peter Navarro a declarat ca negocierile între Statele Unite și China se îndreapta în direcția potrivita, însa va fi nevoie de timp pentru a ajunge la o înțelegere, scrie Mediafax, citând Reuters. "Ne…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca, in timpul intalnirii sale cu președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul G20 de la Osaka a fost mult mai in regula decat se aștepta, dar "nu se grabeste'' sa incheie o ințelegere comerciala, potrivit Reuters."Nu ma grabesc, dar lucrurile arata…

- Luni, directorul general Ren Zhengfei a anuntat ca se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA. Gigantul chinez a raportat anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104,16 miliarde…