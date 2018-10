Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sâmbata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ înarmat a ucis mai multe persoane înainte de a se preda,

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP preluata de Agerpres "Guvernul federal desfasoara…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va retrage SUA din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), daca Statele Unite nu vor fi tratate mai bine, scrie Bloomberg. „Daca nu se vor schimba, m-as retrage din OMC”, a declarat Trump joi intr-un interviu acordat Bloomberg News. El a adaugat ca…

- Inainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și in care spune ca ”A trait și a murit mandru ca a fost american” și iși exprima speranța ca țara va trece peste actuala situație grea in care se afla, mai puternica decat inainte. In mesajul sau l-a atacat…

- Presedintele american Donald Trump a admis ca fiul sau s-a intalnit cu o avocata rusa in timpul campaniei electorale din 2016 pentru a obtine informatii despre contracandidata sa democrata Hillary Clinton si a calificat aceasta intalnire ca fiind "total legala", relateaza luni AFP. Intr-un mesaj pe…