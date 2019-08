Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte indeaproape” in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza news.ro.Citește…

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte indeaproape” in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza Reuters.

- Administratia lui Donald Trump si-a largit campania de ”presiune maxima” contra Iranului si aliatilor acestuia, impunand - pentru prima oara - sanctiuni unor deputati din cadrul miscarii libaneze Hezbollah, relateaza AFP potrivit Agerpres.Amine Cherri si Mohamad Hasan Raad sunt acuzati ca…

- Cateva companii din sectorul tehnologic, inclusiv HP Inc, Dell Technologies si Microsoft Corp, intentioneaza sa-si reduca semnificativ capacitatile de productie din China, a anuntat publicatia financiara nipona Nikkei, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmit MarketWatch si…

- Huawei Technologies se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, a anuntat luni directorul general Ren Zhengfei, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Gigantul chinez a raportat anul trecut…

- Donald Trump isi incepe marti campania pentru obtinerea unui al doilea mandat care sa-i permita sa conduca prima putere a lumii pana in ianuarie 2025. Pe 16 iunie 2015, el se lansa in cursa prezidential

- Reteaua Twitter a anuntat joi ca a eliminat mii de conturi legate de activitati coordonate si finantate de stat, despre care se crede ca ar proveni de la guvernul iranian. Ulterior, le-a arhivat in baza sa de date publica lansata anul trecut. Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in…