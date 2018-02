Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Departamentul de Justiție din SUA va revoca in cursul zilei de joi politicile ingaduitoare privind consumul de marijuana aplicate de regimul fostului președinte american, Barack Obama, conform unei surse are cunoaște planul de schimbare a legilor, scrie Reuters.

- Președintele american Donald Trump a sugerat, marți, ca Departamentul de Justiție ar face parte dintr-un stat „ascuns”, care pune la cale un complot impotriva sa. Acuzația vine dupa ce Donald Trump a lansat, in mod repetat, atacuri la adresa FBI, cit și a agenților care colaboreaza cu procurorul special…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii în Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipând si alte

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, intarind astfel cea mai mare victorie legislativa din primul sau an la conducerea tarii, transmit AP si Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala vesnica a Palestinei", ca raspuns la anuntul facut de presedintele american Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reacție dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate naționala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mințit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie și Rusia, informeaza Reuters…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate rinduri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale din…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut in vara, in mai multe randuri, unor senatori republicani de rang inalt sa puna capat anchetei Comisiei pentru Informatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane din 2016, inclusiv presedintelui Comisiei, dezvaluie The New York Times, citand…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Presedintele SUA cere boicotarea CNN, nefiind de acord ca AT&T Inc. sa cumpere compania care detine entitatea media, Time Warner Inc. Departamentul de Justitie a cerut stoparea afacerii. „Ar trebui sa boicotam Fake News CNN. Sa ne batem cap...

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca a realizat mai multe obiective decat oricare alt presedinte american in primele zece luni de mandat, in timp ce Partidul Democrat s-a folosit de "scuza falsa" numita Rusia pentru pierderea alegerilor din 2016, relateaza site-ul televiziunii CNN."Din…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit marti cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre importanta procesului de instituire a pacii si de solutionare a razboiului civil din Siria, se arata intr-o declaratie a Casei Albe, potrivit Reuters.

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD si ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei…

- Președintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmințirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, relateaza Reuters și AFP. În cadrul unei conferințe…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca a avut un dialog normal cu liderul american Donald Trump in cursul summitului APEC din Vietnam, potrivit Reuters, dar, a spus el, "este necesar sa gasim o posibilitate de a sta și de a discuta in detaliu relațiile bilaterale", conform…

- Donald Trump și Vladimir Putin și-au dat mana și au schimbat cateva vorbe la summitul Forumului de Cooperare Economica in Asia-Pacific (APEC), care se desfașoara in Danang, Vietnam, relateaza Reuters. Totodata, Casa Alba a anunțat ca nu este prevazuta nicio intalnire formala intre cei doi lideri, deși…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Guvernul SUA a anunțat miercuri noi restricții impotriva Cubei, care vin sa puna in practica angajamentul președintelui Donald Trump de a anula masurile administrației precedente a lui Barack Obama vizand apropierea de regimul de la Havana, relateaza Reuters, AFP și EFE. În urma modificarilor…

- Președintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, și pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana și cu o ușoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, așa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP și Reuters. În 2009,…