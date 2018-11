Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric decat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca ''stirile false'' din media provoaca ''violenta'' in Statele Unite, la mai putin de o saptamana de la atacul sangeros comis la o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, cel mai grav atac antisemit comis vreodata…

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Coreei de Nord pentru a impulsiona relatiile diplomatice dintre cele doua tari si pentru a destinde criza nucleara, a declarat miercuri Ministrul de Externe sud-coreean, relateaza AP. Presedintele american Donald Trump a declarat ca Seulul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a raspuns miercuri ironic unei anchete jurnalistice publicate de The New York Times, care sustine ca el si-a construit o parte din avere prin practici fiscale frauduloase,...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a raspuns miercuri ironic unei anchete jurnalistice publicate de The New York Times, care sustine ca el si-a construit o parte din avere prin practici fiscale frauduloase, consemneaza agentiile AFP si EFE. 'Esuatul New York Times a facut ceva ce nu am…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Noul summit dintre cele doua Coreei va fi un test decisiv pentru o noua intalnire pe care Kim i-a propus-o recent presedintelui american, Donald Trump, oferind indicii privind seriozitatea lui liderului de la Phenian in ceea ce priveste denuclearizarea Coreei de Nord, angajament pe care si l-a luat…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite...