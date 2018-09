Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie, relateaza BBC preluat de mediafax. Donald Trump considera ca Administrația…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…