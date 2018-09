Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o intalnire bilaterala cu premierul nipon Shinzo Abe, cu ocazia Adunarii Generale a ONU, presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Japonia este dispusa sa negocieze un acord de liber schimb cu Statele Unite, informeaza Reuters preluata de Agerpres. "Este un lucru pe care,…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat miercuri sprijinul pentru o solutie a doua state, fiind primul indiciu ca sustine solutia acceptata la nivel international pentru conflictul israeliano-palestinian, relateaza dpa. "Sunt de acord cu solutia a doua state", a spus Trump in…

- Presedintele american Donald Trump a lansat marti, de la tribuna Natiunilor Unite, un apel catre comunitatea internationala pentru a 'izola regimul iranian', denuntand 'dictatura corupta' aflata la putere la Teheran, transmit AFP si Reuters. ''Noi nu putem permite principalului…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, ieri, la receptia traditionala oferita de presedintele Statelor Unite ale Americii in onoarea sefilor de delegatii, seful statului participand la cea de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Potrivut unui anunt de presa al Administratiei…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe duminica seara la New York inaintea Adunarii Generale a ONU care isi incepe lucrarile luni, informeaza France Presse. Aproximativ 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati sa ia parte in aceasta…