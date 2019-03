Președintele american Donald Trump s-a declarat joi în favoarea recunoașterii suveranitații Israelului asupra zonei pe care a ocupat-o și anexat-o în Înalțimile Golan, o decizie care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea internaționala, scrie AFP.



"Dupa 52 de ani, este timpul pentru Statele Unite sa recunoasca deplin suveranitatea Israelului asupra Golanului, care are o importanța strategica pentru statul Israel și pentru stabilitatea regionala", a scris Trump, pe Twitter.





