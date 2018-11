Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa. "Tocmai am terminat de scris…

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru agentia Bloomberg ca este de parere ca investigatia coordonata de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse este "ilegala".