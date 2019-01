Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Donald Trump ia in considerare numirea fostului senator democrat Jim Webb in funcția de secretar al Apararii, a declarat o sursa oficiala, citata de publicația The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca l-a demis pe Jim Mattis din functia de secretar al Apararii si a criticat performantele fostului oficial, desi in urma cu cateva zile afirmase ca acesta se "retrage, cu distinctie" si l-a laudat pentru "progresele extraordinare" realizate de acesta.

- Presedintele rus Vladimir Putin a transmis prin intermediul unei scrisori de Anul Nou destinata omologului sau american Donald Trump ca Rusia este pregatita sa initieze un dialog cu Statele Unite „pe o gama variata de subiecte”, au transmis oficialii de la Kremlin, conform Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, pe Twitter, ca noul secretar al Apararii va fi, de la 1 ianuarie, Patrick Shanahan, in prezent secretar adjunct al Apararii, relateaza News.ro.“Sunt bucuros sa anunt ca foarte talentatul nostru secretar adjunct al Apararii, Patrick Shanahan,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca gruparea terorista ISIS din Siria a fost infranta, in contextul in care mai multe surse din domeniul Apararii din Statele Unite au declarat pentru presa americana ca trupele SUA din Sira se pregatesc sa se intoarca acasa. Un oficial a susținut pentru…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca îl nominalizeaza pe generalul cu patru stele Mark Milley pentru postul de șef al Statului Major. Trump a precizat, pe twitter, ca Milley va prelua poziția de șef al statului major de la generalul de marina Joseph Dunford la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca fostul consilier prezidential Dina Powell este doar una dintre multele persoane luate in considerare pentru functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, relateaza Euronews.