Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american a strans 24,8 milioane de dolari in primele ore dupa ce si-a lansat oficial campania pentru realegere, depasind cu mult orice candidat din randul rivalilor din Partidul Democrat, relateaza DPA. Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului…

- Donald Trump a intrat in mod oficial in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba. Președintele și-a lansat campania electorala pentru al doilea mandat in Orlando, alaturi de familie și zeci de mii de...

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut emirului din Kuweit, Sheikh Sabah IV Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, s-o elibereze pe rusoaica Maria Lazareva, condamnata pentru furtul a 60 de milioane de dolari din fondurile de stat ale Kuweitului, scrie „Kommersant”, cu referire la o sursa anonima. Potrivit publicației,…

- Coreea de Sud a anuntat ca a deblocat miercuri 8 milioane de dolari in ajutor umanitar pentru Nordul infometat, in contextul in care arsenalul nuclear al Phenianului si relatiile intercoreene sunt in impas, relateaza AFP. Acesta este primul ajutor de acest tip furnizat de Seul Phenianului din 2015,…

- Ministerul Comerțului nu a precizat care sunt țarile sau companiile vizate, dar avertismentul este an masura sa amplifice tensiunile dintre China și SUA, dupa ce Washingtonul a interzis companiilor americane sa faca afaceri cu Huawei. Lista va include entitațile care incalca regulile pieței…

- Presedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonica cu premierul japonez Shinzo Abe, cu care a discutat inclusiv despre recentele teste balistice ale Phenianului, transmite AFP, conform...

- Presedintele american Donald Trump a declarat, marti, ca Statele Unite vor impune tarife pe bunuri din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari, la o zi dupa ce oficiali ai Departamentului de comert al SUA au propus o lista de produse UE, vizate de tarife, transmite Reuters.

- Jeff Bezos și fosta lui soție, MacKenzie, au anunțat joi, pe Twitter, ca au finalizat detaliile finanicare ale divorțului. Fondatorul Amazon ramane cu 75% din companie și toate drepturile de vot, in timp ce fosta soție va pastra 4% din gigantul retailului online american, care valoreaza circa 35 de…