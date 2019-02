Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a ajuns, marți seara, in Hanoi, capitala Vietnamului, acolo unde in urmatoarele doua zile va avea loc al doilea summit cu liderul suprem din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Presedintele Statelor Unite a zburat cu aeronava prezidentiala Air Force One și a aterizat pe aeroportul international…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea declara încheierea Razboiului Coreean (1950-1953), în cadrul summitului din Vietnam, au transmis reprezentanții biroului prezidențial din Coreea de Sud, citați de agențiile Yonhap și Reuters, potrivit Mediafax.…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfârșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Afirmațiile…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se așteapta sa mai aiba întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și dupa summitul care va avea loc saptamâna viitoare la Hanoi, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa Alba a mai afirmat…

- Statele Unite mentin sanctiunile împotriva Coreei de Nord, desi s-au înregistrat progrese în negocierile pentru denuclearizare, a precizat vineri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, conform Agerpres. Sanders anuntase, cu putin timp înainte,…

