Stiri pe aceeasi tema

- "Conducatorii SUA si Coreei de Nord isi vor strange mainile pentru pace la Panmunjom, locul simbol al divizarii", a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care va participa la intalnire. "Vom merge in zona demilitarizata si ne vom intalni cu presedintele Kim. Ma bucur foarte tare", a spus Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica la pranz ca Kim Jong Un vrea "intr-adevar" sa aiba o intalnire cu el, in contextul in care el i-a lansat o invitatie liderului nord-coreean sa i se alature in cursul zilei la frontiera dintre cele doua Corei, transmite AFP."Vom vedea.…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze in weekend o vizita in Coreea de Sud, dupa summitul G20, si sa discute cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in despre negocieri in dosarul nuclear cu Phenianul, aflate in prezent in impas, a anuntat Casa Albastra, relateaza news.ro.Trump…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap. Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in…

- Presedintele rus a subliniat ca Moscova si Washingtonul doresc ca statul nord-coreean sa-si abandoneze programul de arme nucleare. Dar a spus ca garantiile de securitate ar trebui sa fie subscrise de mai multe tari, sugerand un aranjament de genul formatului celor celor sase natiuni la care Rusia a…

- Președintele SUA, Donald Trump, care s-a întâlnit joi cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, și-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar a subliniat ca sancțiunile la adresa Phenianului vor ramâne, informeaza Mediafax…

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…