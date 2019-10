Stiri pe aceeasi tema

- SUA au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump care vizeaza sa convinga Ankara ''sa inceteze imediat ofensiva'' in Siria, a anuntat administratia americana, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va semna ''in curand'' un decret care autorizeaza impunerea de sanctiuni unor lideri turci si ca va creste taxele vamale la importurile de otel ca raspuns la ofensiva lansata de Ankara impotriva kurzilor in Siria, relateaza AFP. "Voi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera ca luptatorii kurzi sirieni "sa se retraga" de la granita Turciei cu Siria in contextul in care Ankara a lansat o ofensiva militara in acea zona, informeaza dpa. "Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, luni seara, ca "va distruge" economia Turciei daca armata turca "va depasi limitele" prin incursiunea militara antikurda din Siria."Asa cum am mai declarat cu forta anterior, doar pentru a reitera, daca Turcia va face vreun lucru pe care eu, in…

- Președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care se introduc noi sancțiuni impotriva Rusiei in cazul otravirilor din Salisbury, scrie publicația Politico, care se refera la doua surse proprii. Anul trecut, pe 27 august, administrația Trump a introdus primul pachet de sancțiuni in cazul…