- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat sâmbata ordonanta executiva care prevede reluarea temporara a activitatilor agentiilor guvernamentale federale, în contextul impasului bugetar, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania Trump, au salutat trupele americane din Germania, in drumul sau din Irak oprindu-se la baza de aviatie Ramstein, aceasta fiind a doua vizita a lui Trump la trupele americane din strainatate in ultima zi, relateaza Associated Press.

Pentagonul a anuntat duminica semnarea ordinului de retragere a trupelor americane din Siria, pe care presedintele Donald Trump o doreste "lenta si extrem de coordonata" cu Turcia, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat spontan decizia de retragere a trupelor americane din Siria, fara a se consulta cu principalii consilieri prezidentiali si cu tarile aliate, afirma oficiali citati de agentia Associated Press, relateaza Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca il va propune pe William Barr pentru functia de secretar al Justitiei si pe Heather Nauert pentru postul de ambasador american la Natiunile Unite, informeaza Associated Press.William Barr "a fost prima mea alegere din ziua intai", a declarat…

