- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat reporterilor luni la Casa Alba ca administratia sa a avut o "corespondenta foarte pozitiva" recent cu Coreea de Nord, cu care lucreaza pentru a relua discutiile destinate sa opreasca programul nuclear al Phenianului, informeaza Reuters. "A fost putina…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat luni ca spera ca atât Coreea de Nord cât și Statele Unite ar putea fi "puțin mai creative" atunci când cele doua parți vor relua discuțiile pentru a pune capat programului nuclear al Phenianului, scire Mediafax,…

- Casa Alba a dezmintit luni ideea ca guvernul american se gandeste la o 'inghetare' a programului nuclear nord-coreean in perspectiva reluarii negocierilor cu Phenianul, asa cum afirma in editia sa de luni publicatia New York Times, potrivit AFP.

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters, scrie Agerpres."Se va…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca in cadrul vizitei sale in Asia, prilejuite de summit-ul G20, nu se va intalni cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit Reuters, potrivit mediafax.„Voi avea intalniri cu foarte mulți oameni, dar nu cu el”, le-a declarat…

- China și Statele Unite au reluat discuțiile comerciale înainte de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping în cadrul summitului G20, scrie Mediafax, citând Reuters. Liderul de la Casa Alba a declarat marți ca cele…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat sambata increzator in faptul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un nu vrea sa-si incalce angajamentele, dupa tirurile cu mai multe rachete cu raza scurta ale Phenianului, relateaza AFP. "Totul este posibil in aceasta lume foarte interesanta, dar cred ca…