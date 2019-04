Stiri pe aceeasi tema

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat din nou marti ca este pregatit sa inchida frontiera de sud a Statelor Unite daca autoritatile mexicane nu actioneaza pentru a stavili intrarea migrantilor in SUA, relateaza AFP. "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul,…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat 'cea mai calda simpatie' dupa 'oribilul masacru' caruia i-au cazut victime 49 de persoane 'nevinovate' la Christchurch, in Noua Zeelanda, transmit Reuters si AFP. 'Simpatia mea cea mai calda si cele mai bune urari se indreapta…

- Presedintele american, Donald Trump, va declara "urgenta nationala" pentru a obtine finantarea zidului pe care doreste sa il construiasca la frontiera cu Mexicul cu scopul de a lupta impotriva imigratiei ilegale, a anuntat joi liderul majoritatii republicane din Senatul SUA, Mitch McConnell, citat de…

- Planul lui Donald Trump pentru a iesi din "shutdown"-ul cel mai lung din istoria americana nu a depasit joi obstacolul Senatului SUA, democratii ramânând ferm opusi adoptarii unui buget pentru construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. În cea de-a…