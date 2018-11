Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o...

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…

- Un american acuzat de echipa procurorului special Robert Mueller de faptul ca a condus un serviciu de licitatii online care propunea documente de identitate false a fost condamnat miercuri la un an de inchisoare in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane…

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, cel care-l supervizeaza pe procurorul special Robert Mueller - care se ocupa de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a fost convocat luni dimineața la Casa Alba, iar acesta și-ar fi oferit demisia, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.