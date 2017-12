Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui. Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump,…

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Presedintele PSD sustine ca Romania ar trebui sa isi mute ambasada in Israel la Ierusalim, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, conform Digi24.

- Un grav accident a vut loc vineri dimineața, langa localitatea Coșevița, județul Timiș, aproape de granița cu județul Hunedoara. De vina a fost șoferul unui Fiat, care a depașit in loc nepermis. Barbatul a murit, iar soția și cei doi copii sunt in stare grava.

- A devenit deja traditie ca, in pragul Sarbatorilor de iarna, politistii sa vina in sprijinul buzoienilor care au nevoie de ajutor in aceasta perioada. Astfel, peste 160 de copii din judetul Buzau au primit vizita politistilor care le-au oferit pachete cu produse traditionale specifice Craciunului si…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe…

- Peste 80 de copii din 20 de familii fara posibilitați materiale din județul Timiș au parte de sarbatori mai frumoase. O mana de oameni inimoși, membri ai Clubului Lions Timișoara Bastion, le-au oferit acestor familii mici cadouri. „Suntem fericiți ca am reușit anul acesta sa continuam acest proiect…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Consilierii locali municipali au aprobat, ieri, repartizarea unei locuinte in regim ANL pentru o tanara din Constanta. Aceasta este vaduva si creste singura doi copii minori. Garsoniera este situata pe strada Zefirului din Poarta 6. Directorul Administrare imobile din cadrul RAEDPP, Mioara Valcov, a…

- Miracolul de Craciun a venit mai devreme pentru o mama și fiica ei, de 11 ani. O femeie de 30 de ani din Vrancea a fost singura salvare a fiicei sale, care avea nevoie urgenta de un transplant de rinichi.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca vasta reforma fiscala care urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare de Congres reprezinta "un cadou de Craciun" pentru clasa mijlocie, relateaza AFP. "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror…

- Zambitori și incredibil de intimi, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au pozat, intr-un cadrul feeric, pentru prima lor felicitare oficiala de Craciun. Nu puteau face rabat de la aceasta tradiție! Ca-n fiecare an, președintele american și soția sa elibereaza un portret oficial…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Recep Tayyip Erdogan se plaseaza in centrul valului de indignare provocat de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Presedintele turc i-a invitat pe liderii lumii musulmane la Istanbul, pentru a-si coordona actiunile in acest dosar, dar si pe omologul sau rus…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale...

- Presedintele american Donald Trump a organizat traditionala receptie de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai putine companii media fata de anul trecut, pe fondul...

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Președintele american, Donald Trump, o sfatuiește pe Theresa May, premierul Marii Britanii, sa sa se concentreze pe „terorismul islamic radical” din Regatul Unit. Reacția lui Trump vine dupa ce May l-a criticat ca a distribuit pe Twitter inregistrari video ale unui lider britanic de extrema dreapta.…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista si-a nuantat propunerea, informeaza sambata AFP. In anii precedenți, Donald Trump s-a plans pentru faptul…

- Americanii se pot bucura de reduceri importante la magazinul cu suveniruri Donald Trump, in acest weekend. Cine vrea o șapca, ornamente de Craciun sau monede cu chipul sau numele președintelui american nici macar nu trebuie sa alerge și sa se inghesuie in magazine pentru a le obține.

- Grupul chinez CEFC, care a cumparat pachetul majoritar de acțiuni la Rompetrol, vrea sa cumpere și Central Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la gigantul media Time Warner, scrie Reuters . Tranzacția este estimata la 500 de milioane de euro, iar pentru acest lucru CEFC s-a aliat cu fondul…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit marti cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre importanta procesului de instituire a pacii si de solutionare a razboiului civil din Siria, se arata intr-o declaratie a Casei Albe, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista „statelor care susțin terorismul”, situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Politia din Manila a folosit tunuri cu apa impotriva participantilor la marsul anti-Trump de pe Bulevardul Taft, la sase kilometri departare de locul unde are loc summitul Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de la Manila. Cei aproximativ 1.000 de protestatari au reactionat…

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Presedintele american Donald Trump a avut parte de o primire fastuoasa in China, fiind intampinat cu covorul rosu si delectat cu un program artistic special inainte de abordarea unor dosare sensibile, intre care cel legat de programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, când s-au împlinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie în Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse,

- Președintele american Donald Trump a sosit marți in Coreea de Sud pentru o vizita de doua zile, in cea de-a doua oprire a turneului sau asiatic și in care amenințarea nord-coreeana și relațiile comerciale bilaterale vor domina agenda, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP, citata de Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna au gazduit o petrecere de Halloween la Casa Alba. Cuplul prezidential a împartit dulciuri celor aproximativ 6 mii de copii si adulti care au fost invitati la petrecerea organizata pe esplanada.

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Presedintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, doreste sa faca publice o serie de documente clasificate cu privire la asasinarea lui Kennedy. Documentele, care includ rapoarte si relatari ale FBI si CIA, pot confirma sau infirma relatarile...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a demarat o ancheta epidemiologica dupa ce șase copii din localitatea Șcheia au ajuns la spital la scurt timp dupa ce au baut laptele primit prin programul național guvernamental.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va efectua o vizita de lucru in Marea Britanie la inceputul anului viitor, iar o vizita de stat va avea loc ulterior, la o data neprecizata inca, a relatat miercuri publicatia London Evening Standard, citata de Reuters.Cabinetul premierului britanic Theresa…

- Furtuna, care a lovit pentru a doua oara teritoriul continental american, in statul Mississippi, dupa ce a afectat mai intai Louisiana, genereaza vanturi de cel mult 110 kilometri pe ora și inainteaza pe direcția nord-nord-est cu viteza de 37 de kilometri pe ora, a precizat NHC."Ne așteptam…

- Oficialitati de top ai CIA au transmis insa ca actiunile lui Kim Jong Un nu sunt cele specifice unui „maniac" provocator, ci sunt mai degraba caracteristice tipologiei „actorului rational" motivat de scopuri foarte clare proiectate pe termen lung care graviteaza in jurul supravietuirii regimului…

- Sa facem o recapitulare! Dupa actrițele Salma Hayek și Emma Thompson, care au povestit anterior cum Trump a incercat sa le agațe, o alta stea hollywoodian relateaza o intamplare penibila care il are in centru pe președintele american. Brooke Shields Brooke Shields, celebra actrița din ”Laguna albastra”,…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca trebuie mentinuta presiunea asupra Coreei de Nord, a declarat un oficial guvernamental nipon, relateaza Reuters. Cei doi lideri au mai cazut de acord ca 'dialogul de dragul…

- Presedintele SUA Donald Trump le-a spus, marti, oficialilor din Puerto Rico ca ar trebui sa fie "mandri" deoarece nu au pierdut mii de vieti, facand o comparatie cu pagubele produse de uraganul Katrina, pe care l-a numit o "adevarata catastrofa", potrivit BBC . "Detest sa iti spun asta, Puerto Rico,…

- Președintele american, Donald Trump, a anunțat vineri ca, "in doua-trei saptamani", va lua o decizie in legatura cu președinția Rezervei Federale Americane (Fed), transmite AFP. Mandatul actualei președinte, Janet Yellen, expira la începutul lunii februarie. Donald…