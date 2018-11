Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "vor trage la raspundere toate persoanele implicate in asasinarea lui Jamal Khashoggi", i-a spus duminica seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, printului mostenitor saudit Mohammad bin Salman, insistand ca "Arabia Saudita ar trebui sa faca la fel", relateaza AFP, informeaza Agerpres.Intr-o…

- Statele Unite "vor trage la raspundere toate persoanele implicate in asasinarea lui Jamal Khashoggi", i-a spus duminica seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, printului mostenitor saudit Mohammad bin Salman, insistand ca "Arabia Saudita ar trebui sa faca la fel", relateaza AFP. Intr-o discutie la…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a estimat joi ca va fi nevoie inca 'de cateva saptamani' inainte ca SUA sa dispuna de suficiente dovezi pentru a putea impune sanctiuni la adresa celor responsabili de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza vineri AFP. 'Continuam sa examinam…

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, trimis de urgenta la Riad in legatura cu disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a discutat marti cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, informeaza AFP si Reuters.…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…