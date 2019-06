​Donald Trump a numit-o pe Stephanie Grisham director de comunicare al Casei Albe

Stiri pe aceeasi tema

- Stephanie Grisham, care ocupa postul de director de comunicare in cabinetul Melaniei Trump, a fost numita purtator de cuvant al Casei Albe, posta ramas vacant dupa plecarea Sarahei Sanders. "Nu ma pot gandi la nici o persoana mai buna pentru a servi Administrația și țara noastra", a scris Melania Trump…

- Presedintele SUA a numit-o marti pe Stephanie Grisham, care era purtatorul de cuvant al Melaniei Trump, in functia de director de comunicare al Casei Albe. "Sunt incantata sa anunt ca Stephanie Grisham va fi noul secretar de presa si director de comunicare al Casei Albe! A fost cu noi din…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca intenționeaza sa-l numeasca pe secretarul pentru Armata, Mark Esper, ca secretar al Apararii, se arata într-un comunicat al Casei Albe citat de Reuters.Esper preia luni funcția de secretar al apararii, dupa demisia lui Patrick Shanahan,…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…

- Președintele american a discutat la telefon cu omologul sau rus despre posibilitatea semnarii unui nou acord nuclear intre SUA, Rusia și China. Discuția celor doi lideri mondiali a durat o “puțin peste o ora”, relateaza Reuters. Donald Trump si Vladimir Putin "au discutat despre un acord nuclear, atat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat vineri un apel parintilor sa-si vaccineze copiii impotriva rujeolei, dupa reaparitia acestei boli in SUA a carei eliminare oficiala a fost anuntata in anul 2000. Studii stiintifice au demonstrat ca vaccinurile nu provoaca autism. „Este necesar sa fie vaccinati,…

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti 'condoleante' omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…