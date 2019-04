Stiri pe aceeasi tema

- Glenn Kessler, documentarist al The Post, a spus ca „presedintele continua sa faca declaratii false sau derutante intr-un ritm incredibil", potrivit CNN. In luna septembrie a anului trecut, aceste declaratii ale lui Trump atinsesera numarul de 5.000. „Este vorba, in medie, de 23 de declaratii false…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat miercuri la 43 de luni de inchisoare suplimentare pentru doua acuzatii de conspiratie, la care a pledat vinovat in septembrie anul trecut, transmit Reuters si dpa.Manafort primise joi o pedeapsa de 47 de…

- Presedintia lui Donald Trump nu a fost lipsita de momente surprinzatoare, precum cel in care fostul sef interimar al FBI, Andrew McCabe, a spus ca Trump ar putea fi un agent rus. Si ancheta procurorului special Robert Mueller a scos la iveala anecdote suprarealiste, in timpul analizei sale privind colaborarea…

- Donald Trump a criticat, joi, in Vietman, audierea fostului sau avocat in timpul summitului dintre presedintele SUA și liderul nord-coreean, relateaza CNN, potrivit Mediafax."Cred ca desfașurarea unei audieri false precum aceasta in timpul unui summit foarte important este un lucru teribil",…

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, care s-a aflat in centrul mai multor scandaluri legate de administratia presedintelui american Donald Trump, s-ar putea retrage din aceasta functie la mijlocul lui martie, informeaza mass-media americane, citate marti de dpa. Procurorul general adjunct…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, intrebata daca nu este normal sa sustinem candidatura unui roman pentru aceasta functie, Dancila a replicat ca aceasta functie nu este legata de presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Noi nu avem pe masa de lucru a Consiliului Uniunii Europene nominalizarea…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…