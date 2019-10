Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, i-a recomandat actualului lider de la Casa Alba, Donald Trump, sa coopereze cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea duce la demiterea sa.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de…

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel mai…

- Casa Alba a inasprit confruntarea cu democratii din Congresul SUA, impiedicandu-l marti pe ambasadorul american pe langa Uniunea Europeana sa depuna marturie in ancheta lor in vederea declansarii procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, relateaza AFP. Trump si-a justificat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Vezi și: Rasturnare de situație:…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul…

- Raportul Comisiei de investigatii privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu echipa presedintelui Donald Trump nu l-a exonerat pe liderul de la Casa Alba, a afirmat miercuri, in Congresul SUA, procurorul special Robert Mueller, relateaza CNN.Procurorul special Robert Mueller…

- Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, a insistat luni ca respectivele legislatoare "urasc" America si ca, "daca nu le place…