Presedintele Donald Trump a laudat "treaba buna" pe care o face omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi in cadrul unei intalniri desfasurate marti la Casa Alba, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

"Cred ca face o treaba foarte buna", a declarat pentru presa in Biroul Oval seful statului american, ca raspuns la o intrebare vizand eforturile presedintelui egiptean de a se mentine la putere si dupa incetarea celui de-al doilea mandat in 2022.



"Relatiile dintre Egipt si SUA nu au fost niciodata atat de bune", a dat asigurari Trump, fara a mentiona aspectele problematice referitoare…