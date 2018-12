Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Pentagonului Jim Mattis și-a anunțat brutal demisia, joi, din guvernul lui Donald Trump, afișandu-și dezacordul cu noua strategie a Casei Albe de retragere a trupelor din Siria - o decizie salutata personal de Vladimir Putin - și de pregatire a unei dezangajari parțiale din Afganistan, potrivit…

- Presedintele Donald Trump a decis sa retraga un numar "important" de trupe americane stationate in Afganistan, a informat joi un responsabil american, la o zi dupa anuntul retragerii celor stationate in Siria, relateaza AFP. "Decizia a fost luata. Va fi o retragere importanta" din Afganistan,…

- Decizia lui Trump de retragere totala a trupelor SUA a fost confirmata de catre oficiali americani si se asteapta ca ea sa aiba loc in urmatoarele luni. Demersul i-a uimit pe parlamentarii americani si pe aliati, si bulverseaza politica americana in Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, aliat in cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Turcia a afirmat ca militantii kurzi aflati la est de fluviul Eufrat in Siria ''vor fi ingropati in santurile lor cand va veni vremea'', dupa ce presedintele Donald Trump va incepe ceea ce va fi o retragere totala a trupelor americane din Siria, relateaza joi agentia Reuters. Decizia…

- Tupele americane din Siria vor fi retrase rapid, a anunțat Donald Trump. Trupele americane au reușit sa invinga Statul Islamic, motivul pentru care au fost dislocate in Siria a subliniat purtatorul de cuvant al...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.Decizia a fost luata direct de presedintele Donald Trump,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.