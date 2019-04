In raport se arata ca, in iunie 2017, Trump i-a ordonat consilierului de la Casa Alba, Don McGahn, sa il sune pe procurorul general in exercitiu si sa ii transmita ca Mueller trebuie dat afara pentru ca se afla intr-un conflict de interese.

McGahn a refuzat si a decis ca mai degraba si-ar da demisia decat sa declanseze un astfel de scandal. Totusi, Mueller a concluzionat ca nu poate determina concret ca Trump a obstructionat justitia.

Mueller a informat ca Trump a fost tulburat de numirea lui Robert Mueller, sustinand ca acest lucru inseamna „sfarsitul mandatului sau".

Investigatia…