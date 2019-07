Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu omologul sau din Guatemala, Jimmy Morales, la Casa Alba, unde va discuta despre imigrație și securitate, a informat vineri administrația prezidențiala a Statelor Unite, relateaza Reuters citat de Mediafax.Surse din Guvern au informat…

- Artistul american Brad Downey a angajat un mester local, Ales Zupevc, care a „sculptat” cu drujba un trunchi de copac. Rezultatul este o aparitie din lemn a sotiei lui Trump, imbracata in albastru, privind peste raul Sava si facand un gest de salut.Unii localnici au descris-o drept…

- Președintele american Donald Trump ar fi aprobat inițial lansarea rachetelor militare in Iran, ca raspuns la faptul ca Teheranul a doborat o drona americana, insa a retras comanda in ultimul minut. UPDATE 12.10: Iranul a fost avertizat de președintele american Donald Trump asupra unui atac iminent,…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri trimiterea a 1.500 de soldați americani în Orientul Mijlociu, ca o masura protectiva, în principal, pe fondul tensiunilor cu Iranul, scrie AFP."Vrem sa avem protecție în Orientul Mijlociu. Vom trimite un numar relativ…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat miercuri pe fostul magnat al presei Conrad Black, care fusese condamnat in 2007 in SUA pentru frauda si obstructionarea justitiei la o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, din care a executat trei ani si jumatate, a anuntat Casa Alba, transmit…