Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex deschide luni, 12 noiembrie, la ora 11.00, primul terminal multimodal din Bucuresti, situat in zona Straulești, la capatul liniei Magistralei 4 de metrou, care face legatura cu Gara de Nord, prin cartierul Bucureștii Noi. Investitia a costat 160 de milioane de lei, fara TVA, și a fost finantata…

- In afara de cuțitarii care taie oameni in baruri, vezi cazul celor doi baschetbaliști americani , dar și de cei care intra cu mașinile in populație , vezi cazul atacului de ieri, de la un mall din oraș, Braila se mai „mandrește” și cu tinerii drogați care sunt „parca de pe alta lume”, dupa ce consuma…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…

- Președintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca este "foarte probabil" ca oficiali canadieni și americani sa aiba discuții informale pe tema renegocierii Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu ocazia Adunarii General a ONU, care are loc saptamana aceasta la New York, scrie Mediafax.Președintele…