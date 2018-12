Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare de un judecator federal din Manhattan, o pedeapsa mai degraba moderata pentru fostul aliat al președintelui Statelor Unite, pe care l-a acuzat direct, inainte de pronunțarea sentinței, scrie...

- Procurorii americani afirma ca președintele SUA, Donald Trump, l-a dirijat pe fostul sau avocat personal, Michael Cohen, sa efectueze tranzacții ilegale din fonduri de campanie catre doua femei care susțin ca au avut aventuri cu politicianul, scopul plaților fiind acela de a cumpara tacerea lor.Citește…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Cu prilejul aniversarii a 18 ani de la infiintarea primei Agentii de plati care a gestionat fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala si a structurii sale aferente Regiunii de Dezvoltare 3 Sud-Muntenia, joi, 1 noiembrie 2018, la Targoviste a avut loc Simpozionul Regional „Dezvoltarea…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…