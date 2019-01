Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca a discutat cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, duminica, despre o retragera "lenta si coordonata" a trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintia Statelor Unite a anuntat, miercuri, inceperea retragerii trupelor americane din Siria, dupa ce presedintele Donald Trump a decis incheierea misiunii antiteroriste, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pregateste retragerea "totala" si "rapida" a trupelor americane din Siria, inclusiv a unitatilor implicate in operatiunile contra retelei teroriste Stat Islamic, anunta surse citate de CNN.

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- 37% dintre romani ”doresc relatii mai stranse cu SUA” Berlin, sediul cancelariei germane. Foto: Pixabay Mai mult de o treime dintre români - 37% - doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai strânse cu Statele Unite, 25% - cu Germania, în timp de 11% au optat pentru relatiile cu…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…