Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, in a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atat de repede" starea de urgenta nationala care ii confera prerogative exceptionale, relateaza AFP."Solutia cea mai usoara pentru mine este sa declar starea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, in a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atat de repede" starea de urgenta nationala care ii confera prerogative exceptionale, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, în a 21-a zi de blocaj al administratiei federale ("shutdown"), ca nu va declara "atât de repede" starea de urgenta nationala care îi confera prerogative

- Președintele Donald Trump a vizitat joi granița SUA-Mexic pentru a evidenția pericolele reprezentate de traficul de droguri, contrabanda cu oameni și imigrația ilegala, si a amenințat ca va decreta starea de urgența pentru a putea finanta constructia zidului de la frontiera, scrie Associated Press,…

- Presedintele Donald Trump a vizitat joi granita SUA-Mexic pentru a evidentia pericolele reprezentate de traficul de droguri, contrabanda cu oameni si imigratia ilegala, si a amenintat ca va decreta starea de urgenta pentru a putea finanta constructia zidului de la frontiera, scrie Associated Press.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca ar avea "dreptul absolut" de a decreta stare de urgenta nationala pentru a putea aloca fonduri executive destinate construirii zidului antiimigratie la frontiera cu Mexicul, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump a explicat…

- Președintele Donald Trump a declarat luni ca "nu ii place" situația intre Rusia și Ucraina, la o zi dupa ce trupele ruse au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Coreea de Sud este exceptata de Statele Unite de la embargoul asupra petrolului iranian, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Seul, sub rezerva anonimatului, conform Agerpres. Luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, suspendate in 2015 ca parte a acordului…