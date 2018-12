Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial american a declarat ca iși va da demisia dupa ce Donald Trump a decis sa retraga trupele armate americane din Siria. Diplomatul american Brett McGurk a anunțat ca va demisiona anul viitor, dar a adaugat ca a vrut sa faca acest anunț inainte de finalul anului. Inainte de declarațiile de retragere…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a apreciat vineri ca generalul Jim Mattis a facut ''ceea ce este corect'' prin decizia sa de a-si da demisia din functia de secretar al apararii, dupa luni de divergente cu presedintele Donald Trump, transmite agentia EFE. ''Daca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca îl nominalizeaza pe generalul cu patru stele Mark Milley pentru postul de șef al Statului Major. Trump a precizat, pe twitter, ca Milley va prelua poziția de șef al statului major de la generalul de marina Joseph Dunford la…

- Dana White, responsabila pentru comunicare a Departamentului american al Apararii a afirmat miercuri ca pachetele suspecte trimise Pentagonului in aceasta saptamana conțineau o substanța asemanatoare ricinei. „Se pare ca este o substanta din care deriva ricina, o ancheta este in curs de desfasurare”,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …