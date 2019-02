Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat joi "o scrisoare minunata" de la omologul sau chinez, Xi Jinping, anuntând în acelasi timp "progrese enorme" în negocierile dintre cele doua tari care depun eforturi sa ajunga la un acord pentru a pune capat razboiului…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat luni ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa se intalneasca in aceasta saptamana cu negociatorul-sef al Beijingului, Liu He, aflat in vizita la Washington pentru noi tratative comerciale, relateaza AFP. "Presedintele Trump…

- Soros ataca in discursul traditional de la Davos China si pe Xi Jinping, ”cel mai periculos inamic” al societatilor libere si democratice; SUA si China se afla intr-un ”razboi rece care ar putea deveni cald””China nu este singurul regim autoritar din lume, dar este fara indoiala cel mai…

- China nu isi va lua angajamentul sa renunte la recurgerea la forta pentru a lupta impotriva fortelor separatiste din Taiwan, a declarat miercuri presedintele chinez, Xi Jinping, insistand asupra reunificarii tarii, transmite AFP. Beijingul "isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare" impotriva…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca se inregistreaza "mari progrese" in negocierile comerciale cu China, dupa ce a discutat la telefon cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza AFP."Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei.…

- Reprezentantul special pentru Comerț (USTR) al președintelui Donald Trump a dat de ințeles ca nu intenționeaza sa extinda armistițiul de 90 de zile in conflictul comercial cu China, incheiat intre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping saptamana trecuta, relateaza AFP.

- Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a pune capat aplicarii de noi taxe vamale", a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, in cadrul unei conferinte de presa, dupa dineul de lucru de peste doua ore al liderilor celor doua state si al consilierilor lor. Ministrul adjunct al…

- In timp ce liderii vor incerca sa construiasca un consens in privinta subiectelor-cheie, discutiile vor fi umbrite de tensiunile comerciale dintre Statele Unite si China. Agentia Reuters prezinta pe scurt principalele subiecte si evenimente de urmarit pe parcursul celor doua zile ale summitului: -…