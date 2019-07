Donald Trump a comis erori în discursul dedicat Zilei Independenţei In fata a mii de persoane adunate joi la un spectacol de o amploare fara precedent, cu survolari de avioane militare, presedintele republican a sustinut un discurs in mare parte apolitic de aproximativ o ora - urmarind prompterul si evitand improvizatiile care-i plac atat de mult in fata sustinatorilor sai.



Intorcandu-se in ”iunie 1775”, septuagenarul a evocat batalii purtate de trupe ale coloniilor americane. ”Armata noastra a intrat in fortificatii, a preluat controlul aeroporturilor, a facut tot ceea ce avea de facut”, a declarat Trump, informeaza news.ro.



El a evocat,…

Sursa articol si foto: rtv.net

