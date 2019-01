VESTE BUNĂ: Casa de Cultură a Municipiului Sibiu și Teatrul de Balet s-au mutat în noul sediu!

Aşadar, când vrei, SE POATE!Teatrul de Balet Sibiu are din acest an o sală de repetiții corespunzătoare, iar Casa de Cultură a Municipiului are de acum un sediu nou și funcțional, în urma finalizării lucrărilor… [citeste mai departe]