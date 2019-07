Donald Trump a câştigat un proces crucial în care era acuzat de încălcarea Constituţiei Presedintele american Donald Trump a obtinut miercuri o victorie cruciala intr-un proces sustinut de democrati in care era acuzat de incalcarea prevederilor anti-coruptie din Constitutie, prin afacerile hotelului sau din Washington, transmite Reuters.



O Curte de apel din Richmond a luat un set de decizii care cer unui judecator de la o instanta inferioara sa respinga un proces intentat in iunie 2017 impotriva presedintelui republican de catre procurorii generali democrati din Maryland si Districtul Columbia. Comisia formata din trei judecatori a aratat ca procurorii generali nu au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

