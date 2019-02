Președintele SUA le-a transmis sa lase sa intre ajutorul umanitar in tara lor, in caz contrar riscand sa “piarda totul”, relateaza AFP. “Ochii lumii intregi sunt indreptati astazi asupra voastra”, a avertizat Donald Trump. “Puteti alege sa acceptati oferita generoasa de amnistie a presedintelui Guaido si sa traiti in pace alaturi de ai vostri (...) Daca nu, puteti alege a doua cale: sa continuati sa il sprijiniti pe Maduro. In acest caz, nu veti avea niciun loc unde sa va refugiati, nicio iesire posibila. Veti pierde totul”, a declarat presedintele Statelor Unite intr-un discurs la Miami.…