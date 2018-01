Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a spus ca Statele Unite au vindut avioane de lupta F-52 Norvegiei, in timpul unei conferințe de presa alaturi de primul ministru norvegian Erna Solberg, miercuri. Insa jurnaliștii de la Business Insider scriu ca o asemenea aeronava nu exista, iar Trump ar fi fost confuz, pentru…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut o gafa de proporții, anunțand public livrarea catre Norvegia a unor avioane care nu exista decat in jocul video „Call of Duty”, scriu jurnaliștii de la Washington Post.

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asistat luni seara la finala Campionatului universitar de fotbal american (NCAA), disputata pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta (Georgia), in fata a 77.430 de spectatori. Inaintea startului partidei pe care echipa Universitatii Alabama a castigat-o…

- Cartea lui Michael Wolff ”Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” explica de ce președintele Statelor Unite prefera sa manance la McDonald’s. Potrivit autorului, Trump se teme ca ar putea fi otravit așa ca a decis ca semipreparatele oferite de fast-food-uri sunt mai sigure decat meniurile restaurantelor.…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- NASA: Cea mai frumoasa ploaie de stele a anului, in noaptea de miercuri spre joi O ploaie de meteori cunoscuta sub numele de Geminide va atinge varful intensitații in noaptea de miercuri spre joi, potrivit NASA. Acest curent de meteori din noaptea de 13 spre 14 decembrie ''poate fi observat…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump. In…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile…

- "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a anuntat statutul final", a declarat vineri Rex Tillerson.Seful diplomatiei americane a explicat ca mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim "probabil nu se va produce in 2018", explicand ca tranzitia…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Un denunț venit din România. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț în toata regula. Este un eveniment fara precedent în istorie. Denunțați sunt în primul rând doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au îndeplinit misiunea la București.…

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "in...

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Seria de 42 de imagini, publicate in ziarul Rodong Sinmun, arata o racheta cu varful rotunjit și dimensiuni mari, pentru al carei transfer a fost dezvoltata o platforma mobila de lansare calificata de Kim Jong-Un ca "impecabila". Fotografiile difuzate joi surprind pregatirea lansarii…

- "Presedintele Trump l-a sunat pe presedintele chinez Xi in aceasta dimineata si i-a spus ca am ajuns in punctul in care China trebuie sa opreasca livrarea de petrol catre Coreea de Nord. Multe tari au facut sacrificii economice si politice majore prin intreruperea legaturilor cu Coreea de Nord.…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, anunțand ulterior ca a fost testata cu succes o noua racheta balistica intercontinentala. Totodata, Phenianul a anunțat ca și-a indeplinit obiectivul și ca a devenit un stat nuclear, relateaza BBC News. In urma acestei noi provocari, Donald Trump a declarat…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul international…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Seful diplomatiei de la Phenian se va intalni cu omologul sau cubanez Bruno Rodriguez si cu alti oficiali de la Havana. Potrivit expertilor, aceasta vizita reprezinta o posibilitate pentru Coreea de Nord sa demonstreze, la aproximativ 100 de kilometri de SUA, ca nu este complet izolata de…

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent numarul soldaților americani in Afganistan la 11.000, dar Casa Alba a aprobat trimiterea intaririlor cerute de generalul american John Nicholson care conduce misiunea NATO in Afganistan."Tocmai am incheiat trimiterea de intariri in…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a adoptat joi reforma fiscala promisa de presedintele Donald Trump, accentuand presiunea pentru urmatoarea etapa, din Senat, unde insa majoritatea republicana este mai putin fiabila, scrie AFP.

- Airbus a semnat cel mai valoros contract din istorie pentru vanzarea de avioane de pasageri unui fond de investitii care detine mai multe companii aeriene. Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 49,5 miliarde de dolari. Evenimentul a avut loc in cadrul salonului aeronautic din Dubai.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Trump a adus mai multe evenimente istorice in Vietnam, semnaland istoria tumultoasa a acestui stat. Totodata, el a subliniat importanța securitații economice și a transmis un nou semnal catre Kim Jong-un. Iata cele mai importante declarații: Donald Trump a vorbit in Vietnam despre razboiul…

- Boeing a semnat, joi, un acord prin care vinde 300 de avioane companiei China Aviation Supplies Holding, in valoare de 37 de miliarde de dolari. Definitivarea tranzacției s-a realizat in timpul vizitei președintelui Donald Trump la Beijing, scrie Reuters. Boeing și rivalul european Airbus se lupta pentru…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Donald Trump a afirmat ca cererile Japoniei de echipament militar din SUA vor ajuta la contracararea amenintarilor venite din partea Coreei de Nord, in contextul in care presedintele SUA a...

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Japonia va putea dobori rachetele nord-coreene „din cer” cu echipament militar cumparat de la Statele Unite, scrie BBC News. Primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a declarat in timpul conferinței de presa comune, pe care a susținut-o alaturi de Donald…

- Schimburile comerciale dintre Statele Unite și Japonia "nu sunt echitabile" și vor trebui renegociate, a declarat luni președintele american, Donald Trump, intr-un discurs la Tokyo in fața reprezentanților mediilor de afaceri din cele doua țari, transmite AFP. "Trebuie sa…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea în Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, într-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau în

- Suspectul a venit in Statele Unite prin programul Loteria Vizelor, caruia președintele Donald Trump vrea sa-i puna capat, precizeaza Breibart News. Conform ABC News, Saipov a intrat in țara in 2010, prin acest program dedicat imigranților, inainte de a primi drept de rezidența (Green Card).

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Criza substantelor opioide, pe care presedintele american Donald Trump a declarat-o saptamana trecuta ”o urgenta de sanatate publica”, face ravagii in unele comunitati din Statele Unite, provocand nu doar moartea a zeci de mii de oameni pe an ci si costuri de ordinul miliardelor de dolari, scrie…

- Reteaua de televiziune CNN a anuntat luni inceperea unei campanii de marketing si lansarea un nou slogan, „Facts First”. CNN, la fel ca The Washington Post si The New York Times, a fost criticata de presedintele Statele Unite, Donald Trump, care a acuzat reteaua de raspandirea de „stiri foarte false”.In…

- Hillary Clinton crede ca votul pro-Brexit si in special informatiile false care au circulat in timpul campaniei premergatoare referendumului din Marea Britanie au pregatit terenul pentru infrangerea sa in fata lui Donald Trump, in cursa prezidentiala din SUA. "Uitandu-ne inapoi la votul pentru…