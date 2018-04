Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures (la termen) avand ca suport indicele bursier din SUA au scazut in prima zi de tranzactionare a noului trimestru, deoarece decizia Chinei de a majora tarifele de import pe produsele din SUA a reaprins temerile legate de un posibil razboi comercial, relateaza Reuters. …

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Consiliul de administratie al companiei Qualcomm Inc. s-a intalnit vineri pentru a discuta despre fostul presedinte Paul Jacob care a parasit compania americana producatoare de semiconductoare, deoarece a explorat modalitati de a dobandi compania, afirma surse citate de Reuters. Deliberarile…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Guvernele si bancile centrale trebuie sa colaboreze in privinta dezvoltarii reglementarilor pentru cripto-active, pentru a preveni posibilitatea ca acestea sa devina un nou vehicul pentru spalarea de bani si finantarea terorismului, a afirmat, marti, directorul general al Fondului Monetar International…

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica, a estimat vineri, la Geneva, Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Zeid Ra'ad Al-Hussein, transmit Reuters si AFP. ''Aceste…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort a pledat miercuri nevinovat de acuzatii care i se aduc intr-un nou rechizitoriu in cadrul anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile din 2016 si urmeaza sa fie judecat in septembrie, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller,…

- Negociatorul sef al Statelor Unite pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a anuntat ca se va retrage oficial din functie, la o zi dupa ce Phenianul s-a aratat dispus sa discute cu Washingtonul, infomeaza site-ul agentiei Reuters. Continuarea pe ZFCorporate ZF…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat ieri ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat s-a sinucis joi, dupa ce a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, scriu France Presse si Reuters. Atacul a avut loc in jurul orei locale 00.30 (01.30, ora Romaniei). Muntenegru este cel mai nou stat NATO, devenind a 29-a tara membra…

- Liderii opozitiei democrate de la Washington au cerut, miercuri, Congresului sa aloce 300 de milioane de dolari Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru masuri de contracarare a eventualelor ingerinte ruse in scrutinul parlamentar partial din noiembrie 2018, relateaza Reuters.

- Liderii europeni vor discuta mai multe optiuni pentru urmatorul buget pe termen lung 2021-2027 la un summit care va avea loc vineri, insa varianta majorarii taxelor nu se numara printre propunerile avansate de executivul comunitar inainte de reuniunea liderilor. In schimb, Comisia Europeana a propus…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, avea planificata o intalnire cu oficiali nord-coreeni, printre care si sora lui Kim Jong-un, cu ocazia prezentei acesteia la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud. Totusi, oficialii americani au declarat ca nord-coreenii au anulat intalnirea in ultimul…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters.Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters.

- Coreea de Nord nu isi poate achita contributia la bugetul pe 2018 al Organizatiei Natiunilor Unite, informeaza Reuters. Un comunicat al misiunii nord-coreene la ONU precizeaza ca ambasadorul nord-coreean Ja Song Nam i-a cerut ajutorul directorului de management al organizatiei, Jan Beagle. Banca de…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Administratia Donald Trump a dat asigurari, joi seara, ca nu intentioneaza sa intre in conflict militar cu fortele regimului Bashar al-Assad, dupa ce Rusia a cerut Statelor Unite explicatii in legatura cu un bombardament efectuat in Siria soldat cu aproximativ 100 de morti.

- Un bust al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, va fi amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, in zona pasajului, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul Mircea Hava. Pe langa acesta, va fi amplasat și un bust al lui Alexandru Vaida Voievod, dar…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- O persoana al carei nume nu a fost dat publicitatii a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in Iran pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, potrivit Reuters.

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite pregateste un amplu asalt impotriva coruptiei, care s-a extins la un nivel alarmant in lumea sportului, informeaza The New York Times, conform Mediafax.Organizatii de top, printre care FIFA, Comitetul Olimpic International sau Asociatia Internationala…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Impresarul Anamaria Prodan a declarat, miercuri, la Digisport, ca mijlocasul Nicolae Stanciu are trei oferte de la echipe din Europa, subliniind ca au fost refuzate doua oferte de la formatii din zona Golfului. Prodan a mai spus ca Stanciu nu va mai reveni la Anderlecht. "Stanciu este la discutii,…

- Cantareata Pink va da startul celei de-a 52-a editii a Super Bowl si va interpreta imnul national inainte de disputarea finalei din 2018 a campionatului de fotbal american, ce va avea loc pe 4 februarie in orasul Minneapolis, au anuntat luni reprezentantii National Football League (NFL), citati de…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Asta, in contextul in care au fost cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump. Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial…

- Administratia Donald Trump a propus, joi, deschiderea tuturor forajelor de petrol si gaze in largul apelor Statelor Unite, o initiativa care urmareste cresterea productiei interne de energie si care a declansat proteste din partea ecologistilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul Agentiei Nationale de Securitate a SUA, Mike Rogers, intentioneaza sa isi prezinte demisia, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters.Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…