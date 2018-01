Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele Donald Trump prezinta o stare de sanatate "excelenta" si este apt din punct de vedere mental sa-si indeplineasca atributiile, a declarat amiralul Dr.Ronny Jackson, medicul oficial al liderului de la Casa Alba, informeaza site-ul cotidianului The Hill.

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Trump certifica tratatul nuclear cu Iranul pentru ultima data spunand ca pana va veni vremea sa il aprobe din nou Statele Unite se vor fi retras din acesta, scrie BBC News. Președintele american Donald Trump va mai certifica acordul nuclear cu Iranul doar o singura data inainte de a denunța acordul…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sint deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters. Presedintia sud-coreeana a difuzat de asemenea…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta în campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru constructia propriu-zisa…

- "Astazi, putem anunta sfarsitul revoltei. Actiunile de securitate si vigilenta cetatenilor au condus la infrangerea inamicilor", a declarat generalul Mohammad Ali Jafari, citat de site-ul cotidianului Le Figaro."In cadrul acestor revolte, au avut loc proteste la care au participat cel mult…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- A șasea zi de proteste masive în Iran a crescut bilanțul morților la cel puțin 21 de persoane, dupa ce alți 9 oameni și-ar fi pierdut viața noaptea trecuta, informeaza BBC News. Șase dintre decese au avut loc în orașul Qahderijan din centrul Iranului, în timpul unei ambuscade…

- Presedintele Donald Trump si-a facut duminica bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat…

- Donald Trump a suferit o infrangere grea la ONU, desi a amenintat ca va taia ajutoarele financiare pentru toate tarile care vor vota impotriva Statelor Unite. Liderul de la Casa Alba chiar anuntase ca ambasadorul american la ONU va monitoriza fiecare vot dat la Adunarea Generala.

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Aviația israeliana a lovit joi dimineața trei obiective ale mișcarii islamiste Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, dupa ce dinspre enclava palestiniana au fost trase noi rachete catre sudul Israelului. Printre obiectivele palestiniene lovite se afla o tabara de antrenament și depozite de…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Administrația Trump va respecta termenul limita din februarie 2018 pentru a impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, in conformitate cu o decizie a Congresului SUA adoptata la inceputul anului. Sunt sancțiuni impuse ca reacție la amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și au ca…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea revenirea astronauților americani pe Luna. Liderul de la Casa Alba a semnat un document care stabileste acesta drept unul dintre principalele obiective ale Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale din SUA.

- Donald Trump vrea reformarea sistemului de imigrare in urma tentativei de atentat din New York. Președintele american susține ca acest sistem „permite prea multor oameni periculoși” sa intre in Statele Unite. Akayed Ullah, autorul exploziei din New York, sosise in Statele Unite in 2011, dupa ce obținut…

- Casa Alba a anuntat luni ca noile sanctiuni impotriva Coreei de Nord vor fi anuntate dupa incheierea unui "proces juridic" din partea Statelor Unite, in timp ce Pentagonul sustine ca tara este pregatita pentru un atac din partea Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Liderul PCRM Vladimir Voronin se intreaba cu ce scop Vlad Plahotniuc, Iurie Leanca și Andrian Candu se afla in vizita in SUA și a insinuat ca ar fi acolo sa ajuta Casa Alba sa scape de șoareci.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- Guterres a amintit ca el s-a pronunțat intotdeauna 'contra oricarei masuri unilaterale' in cazul statutului Ierusalimului, potrivit Agerpres. ''Nu exista alternativa la soluția (coexistenței, n.r.) a doua state cu Ierusalimul drept capitala a Israelului și a Palestinei'', a adaugat secretarul…

- Comunitatea internaționala condamna noul test balistic nord-coreean, iar președintele Trump i-a cerut omologului chinez sa foloseasca orice mijloace pentru a convinge Phenianul sa inceteze provocarile. Liderul de la Casa Alba a anunțat și ca va impune noi sancțiuni dure Coreei ...

- Președintele Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase în cursul celor 298 de zile de la învestirea sa în funcție, ceea ce reprezinta în medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat într-un material publicat marți ziarul Washington Post. Într-un…

- Cel puțin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniți în cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granița dintre Iran și Irak, relateaza luni agenția iraniana de presa IRNA, potrivit Agerpres. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj ironic la adresa lui Kim Jong-un. Liderul de la Casa Alba se intreaba de ce liderul nord-coreean l-ar insulta numindu-l „batran”, in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras”. „De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte susține ca, în adolescența, a înjunghiat mortal o persoana. Afirmațiile sale controversate vin în marja summitului internațional care are loc la Manilla. Adresându-se comunitații filipinezilor din Vietnam, în orașul…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Congresului suplimentarea cu 4 miliarde de dolari a programelor de aparare antiracheta, in scopul contracararii amenintarii venite din partea Coreei de Nord, a anuntat Casa Alba. Aflat acum intr-un turneu de 12 zile in Asia, seful administratiei SUA, a precizat…

- Coreea de Sud a anuntat luni o runda de sanctiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii presedintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Optsprezece bancheri nord-coreeni…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Liderul de la Casa Alba si-a inceput vizita in arhipelagul nipon cu o partida…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii și in semn de protest impotriva apropiatei vizite a președintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este așteptat marți pentru o vizita de doua zile în Coreea de Sud, în…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Liderul de la Casa Alba avertizeaza Beijingul si Phenianul ca Japonia este o "națiune razboinica" si ar putea lua lucrurile in propriile maini daca dosarul nuclear nord-corean nu va fi rezolvat, scrie digi24.ro.

- Intrebat daca PSD a platit 100.000 de dolari unei firme din SUA pentru ca el sa aiba intalniri cu oficiali americani, Dragnea a spus ca a verificat iar partidul nu are niciun contract "de genul asta". "Am citit si eu informatia dimineata si am sunat la partid, foarte mirat, ma gandeam ca…

- Presedintele Donald Trump le va transmite liderilor celor cinci state incluse in vizita sa in Asia ce incepe astazi ca posibilitatea de a rezolva diplomatic criza nord-coreeana „se scurge rapid” si ca Statele Unite sunt pregatite sa se apere daca va fi nevoie, a afirmat un inalt oficial de la Casa Alba,…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Incident in Congresul american, unde un protestatar a aruncat cu steaguri ale Rusiei in Donald Trump. Barbatul, care a pretins ca ar fi jurnalist, a reușit sa se apropie la cațiva metri de liderul de la Casa Alba și a strigat „Trump inseamna tradare”. Ryan Clayton, care s-a dat drept reporter, a inceput…