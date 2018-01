Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, va pleda, in discursul sau din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos (Elvetia), pentru un comert mondial 'deschis', dar in acelasi timp 'corect si echitabil', a declarat un inalt responsabil american, transmite vineri AFP. In fata…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, inaintea intilnirii pe care o va avea cu presedintele american Donald Trump la reuniunea Forumului Economic Mondial de la Davos,…

- Amenințarea izbucnirii unui conflict militar in Europa crește in contextul cursei inarmarilor, iar noile sancțiuni impotriva Rusiei, care se pregatesc in SUA, vor fi considerate de Moscova ca o declarație de razboi, a avertizat directorul VTB Bank, in cadrul forumului de la Davos

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Presedintele american Donald Trump va fi "cel mai bun agent de vanzari" pentru economia SUA in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Economia mondiala si tensiunile geopolitice se situeaza pe lista in urma unei probleme mai importante in acest moment la summitul liderilor politici si afaceristilor de la Davos din acest an: zapada in cantitati mari ingroapa locul, noteaza Reuters. Organizatorii spera ca lucrurile sa functioneze mai…

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- SUA a avertizat Rusia ca va incepe sa dezvolte noi rachete nucleare daca Moscova nu se va conforma in continuare tratatului de control al armamentelor pe care este acuzata ca il incalca. Oficialitati americane au spus ca Donald Trump vrea sa ramana in cadrul tratatului fortelor nucleare cu raza medie…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- 'Exista posibilitatea unui 'scenariu apocaliptic' al evolutiei situatiei in Peninsula Coreea si nu putem sa inchidem ochii' la aceasta, a subliniat Morgulov in deschiderea celei de-a opta conferinte anuale asiatice a Clubului de discutii 'Valdai' in capitala Coreei de Sud. 'Sper ca ratiunea, pragmatismul…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Presedintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, si pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana si cu o usoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, asa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP si Reuters.In 2009, Obama…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Multiple surse citate de AFP indica faptul ca tentativele de manipulare politica de interese cu legaturi la Moscova pe retele de socializare in timpul campaniei alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite au fost cu mult mai vaste decat s-a estimat initial. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, relateaza AFP și Reuters. Facebook, Twitter și Google se afla in vizorul Congresului american, care ancheteaza…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…