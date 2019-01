Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ajuns la o intelegere temporara cu liderii Congresului, pentru a pune capat blocajului partial al Guvernului federal, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Președintele american Donald Trump a criticat dur reprezentanții Partidului Democrat, care au respins sambata propunerile pe care le-a facut pentru incheierea celui mai lung blocaj guvernamental federal din istoria Statelor Unite, relateaza BBC.Donald Trump s-a declarat dezamagit de faptul…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu liderii Congresului SUA, vineri, pentru cauta o soluție privind ieșirea din impasul in care a intrat administrația federala, in condițiile in care inchiderea parțiala a Guvernului a atins pragul de doua saptamani, relateaza

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca democratii sunt responsabili pentru blocarea partiala a activitatii guvernamentale, afirmand ca liderii Partidului Democrat ar fi trebuit sa raspunda unei propuneri pe care acesta a facut-o in urma cu cinci ani, relateaza agentia Dpa.

- Ambele camere ale Congresului SUA s-au reunit joi seara pentru cateva minute, dar nu au luat nicio masura pentru a pune capat inchiderii partiale a guvernului federal, relateaza Reuters. Senatul si Camera Reprezentantilor nu au luat nicio masura pentru a restabili finantarea pentru aproximativ 20% din…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca blocarea partiala a Guvernului federal va continua pâna se va gasi o solutie privind finantarea constructiei zidului de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Dupa George Soros, și miliardarul Tom Steyer dorește inlaturarea liderului american de la Casa Alba. Acesta a anunțat deja ca va investi o suma uriasa in reclame televizate impotriva președintelui Donald Trump. Miliardarul și ecologistul Tom Steyer nu se afla la prima implicare financiara…