Donald Trump, 15.000 de soldaţi la frontiera cu Mexicul 'In ceea ce priveste caravana, armata noastra este desfasurata. Avem circa 5.000 de soldati si vom merge pana la 10.000 sau 15.000', a declarat Trump, care si-a inmultit declaratiile si postarile pe Twitter pe aceasta tema odata cu apropierea alegerilor legislative de la 6 noiembrie. Cu titlu de comparatie, noteaza AFP, circa 15.000 de soldati americani sunt in prezent desfasurati in Afganistan. Doua 'caravane', care aduna circa 6.000 de persoane venite din America centrala, se afla in prezent in sudul Mexicului si se indreapta spre frontiera americana, unde migrantii intentioneaza sa depuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

