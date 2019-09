Stiri pe aceeasi tema

- Familia Trump a crescut: presedintele american a devenit bunic pentru a zecea oara, dupa ce fiul sau Eric a anuntat ca sotia sa a nascut o fetita. "Lara Trump si eu suntem incantati sa o primim pe Carolina Dorothy Trump in aceasta lume. Deja te iubim!" a scris pe Twitter Eric Trump, al treilea fiul…

- Ca fiecare magnat, om de afaceri extrem de instarit si cu proiecte in dezvoltare de miliarde de euro, Donald Trump a avut intotdeauna o „banca a casei” asa cum o denumeste el, o institutie bancara ce leaga relatii de prietenie si sprijin pe lunga durata cu toti partenerii. Acea banca a fost Deutsche…

- Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, a transmis un mesaj de felicitare pentru Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii, insa a facut o gafa. in mesajul de felicitare transmis de Ivanka Trump pe contul sau de Twitter, aceasta a scris greșit numele țarii. Astfel, in loc de United…

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in prezent cel mai bine cotat candidat democrat inscris in cursa pentru prezidentialele din 2020, a dezvaluit un plan de reforma a sistemului de asigurari medicale cu o valoare estimata de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obtinuti in

- Eric Trump, unul dintre fiii președintelui american Donald Trump, a fost scuipat de o ospatarița din Chicago. Eric Trump se afla intr-un bar din Chicago cand a fost scuipat in fața de o ospatarița. Fiul președintelui american Donald Trump a confirmat incidentul pentru Breitbart News. "A fost pur și…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…